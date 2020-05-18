أمن الجيزة يضبط تشكيل عصابي بعد سرقة نصف مليون جنيه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من (محاسب بفرع أحد البنوك كائن بدائرة القسم، عامل خدمات بذات البنك") أنهما عقب إستلامهما مبلغ مالى قدره (550 ألف جنيه ) من البنك عملهما ووضعه داخل كيس بلاستيكى لتغذية ماكينات الصرف الآلى وحال توجههما لفرع أحد البنوك بميدان سفنكس بدائرة القسم فوجئا بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بخطف الكيس منهما وبداخله المبلغ المالى وهربا.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (4 عاطلين – لهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بدائرة قسم شرطة العمرانية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (مبلغ 301 ألف جنيه - سيارة ملاكى)، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بإستخدام (2) دراجة نارية، وأقروا بقيام أحدهم بخطف الحقيبة من المُبلغان وفر هارباً وبرفقته آخر بالدراجة النارية قيادته، بينما كان المتهمان الآخران يستقلان دراجة نارية أخرى لمراقبة وتأمين الطريق لهما، وإقتسامهم المبلغ المالى فيما بينهم، كما أقروا بأن المبالغ المالية والسيارة المضبوطة بحوزتهم من متحصلات السرقة وإنفاق باقى المبلغ، وتم بإرشادهم ضبط (2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية "المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.