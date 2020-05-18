"رياضة الدقهلية" تتابع المشاريع الاستثمارية المتوقفة في أندية المحافظة

تابع علاء الشربيني، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، مشاريع الطرح الاستثماري بعدد من الأندية، وأكد علي أهمية حل مشكلة توقف إنشاء حمام سباحة تدريبي لنادي دقادوس الرياضي بميت غمر، والتي قاربت على 6 أشهر، وقال إن إنشاء الحمام يزيد موارد النادي ويساعده على الاستمرار في تقديم الخدمات الرياضية والاجتماعية .

جاء ذلك خلال زيارة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، يرافقه طارق باشا، وكيل المديرية لشؤون الشباب، وأحمد أبو الشيخ، مدير المركز الإعلامي بالمديرية، لنادي دقادوس الرياضي بميت غمر للوقوف علي سبب توقف عملية الطرح الاستثماري لإنشاء حمام سباحة تدريبي بالنادي وكان فى استقباله صلاح مشة رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد وكيل الوزارة ، في تصريح صحفي، علي أهمية استغلال الأماكن الخالية والتي يمكن استغلالها للاستثمار سواء بمراكز الشباب أو الأندية لتعظيم الدور المجتمعي لمراكز الشباب والأندية والتي أكد عليها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وأشار إلى أهمية مشاركة رجال الأعمال وصغار المستثمرين في إنشاء الملاعب وحمامات السباحة والأماكن الاجتماعية والترفيهية داخل مراكز الشباب والأندية.