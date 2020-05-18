عمرو وردة يوضح تفاصيل اعتداء الجماهير عليه: 10 أشخاص ضربوني بسبب باوك

تحدث عمرو وردة، لاعب فريق باوك اليوناني، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بخصوص الاعتداء عليه في اليونان من قبل جماهير تابعة لفريقه السابق لاريسا.

وقال "وردة" في تصريحات نشرتها شبكة "InPaok" اليونانية، اليوم: "تعرضت للضرب من جانب 10 أشخاص، وذلك حينما كنت أمارس رياضة الجري مع أحد الأصدقاء في شوارع مدينة لاريسا، والحمد لله أن الإصابات التي تعرضت لها كانت خفيفة".

وأضاف لاعب المنتخب: "حتى الآن أنا مندهش من تلك الواقعة، لقد كنت أفضل لاعب فى لاريسا، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي في اليونان، بسبب فيروس كورونا".

وتابع: "أنا بخير، لكن أثناء هجوم هؤلاء الأشخاص كانوا يهينون باوك، وأعتقد أن كل هذا حدث لأنني لاعب في باوك وسأرحل عن فريقهم".

وكان وردة قد تعرض لهجوم في أحد الأماكن في المدينة اليونانية، بعد أيام من فسخ عقده من قبل نادي لاريسا، لأسباب تأديبية، بسبب غيابه عن التدريبات.