للحفاظ على أمنهم الإلكتروني.. 5 نصائح للعاملين من المنزل

كشفت دراسة حديثة، أجرتها كاسبرسكي، عن كيف غيّرت جائحة كورونا طريقة العمل؟ كيف أثّر الحجر الصحي في طريقة عمل الموظفين من منازلهم؟ لا سيما بعد أن اعتاد الناس، تدابير التباعد الجسدي والاجتماعي، وبدأوا في التكيف معها ومع بيئات العمل الجديدة.

وتوصي كاسبرسكي، جهات العمل باتباع هذه الإجراءات، لضمان فعل ما في وسعها للحفاظ على أمن موظفيها وبياناتهم:

1- وضع برنامج للتدريب على الوعي الأمني الأساسي للموظفين، يمكن تنفيذه عبر الإنترنت وتغطية الممارسات الأساسية، مثل إدارة الحسابات وكلمات المرور، وأمن البريد الإلكتروني، وأمن النقاط الطرفية.

وأعدّت كاسبرسكي بالتعاون مع Area9 Lyceum وحدة تدريب مجانية لمساعدة الموظفين على العمل بأمان من المنزل.

2- تحديث الأجهزة والبرمجيات والتطبيقات والخدمات بأحدث التصحيحات حال إتاحتها.

3 تثبيت برمجيات أمنية قوية معروفة، مثل Kaspersky Endpoint Security Cloud، على جميع النقاط الطرفية، وبما يشمل الأجهزة المحمولة، مع تشغيل جدران الحماية.

ويجب أن يتضمن أيّ حل الحماية من تهديدات الويب ومن التصيّد بالبريد الإلكتروني.

أما الموظفون الذين عليهم العمل من أجهزتهم الشخصية، فتوصيهم كاسبرسكي بالتالي:

4 استخدام حل أمني موثوق به، مثل Kaspersky Total Security، لتحقيق الحماية الشاملة من مجموعة واسعة من التهديدات.

5 تجنّب تنزيل المحتوى التعليمي والترفيهي إلاّ من مصادر موثوق بها.