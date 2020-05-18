قطر تعلن تسجيل 1365 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت قطر، اليوم، تسجيل 1365 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما أكدت الفحوص الطبية، تماثل 529 حالة للشفاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية" كونا".

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية، في بيان، إنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 33969 حالة، موضحة أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة، كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا.

وأضافت الصحة القطرية، أنه تم أيضا تسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة، وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة للوزارة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات.

وأشارت الوزارة، إلى أن حالات الإصابة بالوباء بين المواطنين والمقيمين ارتفعت نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم الذين كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.

وأوضحت الوزارة القطرية، أنه تم إدخال الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب وضعية كل حالة.

وأعلنت الصحة القطرية، أن الوزارة سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، إدخال 19 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 172 حالة.

وكشفت الوزارة القطرية، تسجيل 529 حالة شفاء اليوم، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 4899 حالة.