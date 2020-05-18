حبس مدير عام الصيدلية المركزية للمستشفيات في الجزائر مؤقتا

أمر قاضي تحقيق لدى محكمة الدار البيضاء "الجزائر العاصمة"، أمس الأحد، بإيداع المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات طارق جعبوب الحبس المؤقت بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، حسبما علم من مصدر قضائي.

وأمر قاضي التحقيق بإيداع الحبس المؤقت كل من مدير مشتريات المستلزمات الطبية والكواشف الكيميائية وطب الأسنان بالصيدلية المركزية كمال سليماني والمدير الفرعي المكلف بالمستلزمات الطبية بالصيدلية المركزية عبداللطيف تالي، فيما وضع مدير المحاسبة والمالية فريد شيبان تحت الرقابة القضائية والمتابعين كلهم بالتهمة نفسها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.