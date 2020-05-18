الأمم المتحدة: القانون الدولي يحظر ضم إسرائيل أراض بالضفة المحتلة

قال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إن ضم إسرائيل لأراض فلسطينية محتلة بالضفة الغربية محظور بموجب القانون الدولي.

وأوضح ملادينوف: "يُشكّل الضم تهديدا كبيرا وهو محظور بموجب القانون الدولي وسيقوّض النظام الدولي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأضاف المبعوث الأممي، لدى مشاركته في ندوة نظمها المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الاقليمية، مساء امس الأحد، "ستكون لعملية الضم آثار قانونية وسياسية وأمنية من الصعب التعامل معها.. وسيلحق الضرر بآفاق السلام ويشجع التطرف من جميع الجهات".

كان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في حفل تنصيب حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة أن حكومته ستسعى إلى ضم المستوطنات بالضفة الغربية.