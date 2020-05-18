بعد تقليص تدابير العزل بها.. مصري في إيطاليا: سنحاول تعويض فترة الركود

بدأت في إيطاليا، اليوم، أولى خطوات تقليص تدابير العزل العام، حسبما قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، السبت، مضيفًا أن بلاده أقدمت على مخاطرة محسوبة، مع تراجع عدد الوفيات من جراء مرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لأدنى مستوى له منذ 9 من مارس.

وأعلن كونتي، في مؤتمر صحفي، تفاصيل استئناف معظم الأنشطة الاقتصادية، وإمكانية فتح الطيران مرة أخرى، مع السماح للمتاجر بفتح أبوابها ابتداء من اليوم، فضلًا عن السماح بالتنقل بين دول الاتحاد الأوروبي ابتداء من الثالث من يونيو، دون أن يقضي من يدخلون إيطاليا فترة في الحجر الصحي، وفقًا لسكاي نيوز.

جميع المصريين الموجودين في إيطاليا يعيشون دون عمل، وفقًا لما قال عصام فتح الله المحرنجي، أحد المصريين المقيمين في إيطاليا، لافتًا إلى أن المجازفة بالسفر حتى إذا تم فتح الطيران ستكون صعبة للغاية بسبب المصاريف.

وأضاف المحرنجي، لـ"الوطن"، أن الاهتمام الأكبر بالنسبة له يتجه لتغطية المصروفات بالعمل بعد عودته، وتعويض فترة الركود الماضية، كما أن زيارة مصر في الفترة الحالية حتى إذا عاد الطيران ستكون بعيدة بعض الشيء.

وأشار المصري المقيم في جنوة إلى أن الفيروس لم يجرى الإعلان عن القضاء عليه، ولكن بالطبع عودة بعض مظاهر الحياة أمر جيد، وشيء مبشرة في ظل الظروف الحالكة التي تعيشها البلاد.

كما أوضح صانع العطور المصري، أنه على الرغم من تقليص تدابير العزل العام، ولكن الفيروس لا يزال موجود حولنا وفي كل العالم، ومن السهلة إصابة أي فرد منا، وليس من المنطقي أن تعود الحياة الطبيعية ويختلط الناس بشكل واسع فتعود الإصابات والوفيات.

وأردف أن الجميع في إيطاليا حبس في منزله نحو الـ3 شهور، ولا يمكن تحمل المزيد، لذا أيًا كانت الإجراءات بفتح محال أو أشغال أوطيران، ستظل المشكلة الرئيسية ما زالت قائمة ولم يعلن أن تم تحجيمها أو اختفائها.

وتابع عصام: "مع إن نفسي أزور مصر وأشوف أهلي وأصحابي وأزور الأقصر وأسوان والنوبة والقاهرة الفاطمية، وأشرب قهوة مانو علي شط الاسكندرية في بحري ونفسي بجد والاشتياق في ذروته"، واستكمل: "مع الأسف إحنا في مرحلة تغير لا بد أن نعيها، وفي عواقب لوقف أعمالنا نتايجها مش هتنتهي بسهولة".