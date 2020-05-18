مصرع عامل وإصابة آخر في بئر للصرف الصحي خلال تنظيفه بسوهاج

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر باختناق إثر سقوطهما في بئر للصرف الصحي أثناء تنظيفه بمنطقة الوقدة دائرة مركز المراغة بسوهاج، تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى جهينة المركزي.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد ورود بلاغ بسقوط شخصين داخل بئر صرف صحي أمام منزل بشارع طريق الوقدة .

انتقل إلي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين مصرع أحمد السيد منصور، 17 عاما، يقيم دائرة مركز طهطا، وأصيب رشاد يونس فرغلي، 40 عاما، باختناق، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى جهينة المركزي. وأوضح الفحص أنه أثناء تنظيفهما بئر الصرف أصيبا بحالة اختناق، وتمكن الأهالي من انتشال الجثة والمصاب من داخل البئر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.