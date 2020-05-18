عاش في سيارته شهرين.. الكويت تنقذ مصريا نفد منه الطعام والشراب

في استجابة سريعة لنداء مواطن مصري يعمل سائقا على سيارة نقل مقطورة، قرر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، منح تأشيرة دخول للسائق المصري عادل محمد السيد سليم، الذي تقطعت به السبل في منطقة نائية بالقرب من الحدود الكويتية لمدة تتجاوز الشهرين بعد إغلاق دول الخليج حدودها لمواجهة انتشار وباء الكورونا.

كان المواطن المصري وجه نداء إلى المسؤولين الكويتيين يناشدهم السماح بدخوله الأراضي الكويتية تمهيدا لعودته إلى مصر

وأشار السائق المصري، إلى أنه كان يعيش داخل كابينة سيارته في ظروف مناخية قاسية، بعد أن نفد مخزون الطعام والشراب منه، وعجز عن التحرك بسيارته بسبب إغلاق الحدود.