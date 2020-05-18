مركز التدريب الإقليمي لمياه الدقهلية يجدد اعتماد شهادة الأيزو

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ أنه قد تم اليوم تجديد اعتماد شهادة الأيزو 2015/9001 لمركز التدريب الإقليمي، وذلك بدون أى حالات عدم مطابقة للعام الثاني على التوالي؛ حيث تمت المراجعة السنوية عن طريق تقنية "فيديو كونفرانس" من خلال بث مباشر من قبل شركة tuvnord بمراجعة كبير مراجعين اعتماد الأيزو الدكتور مجدي مصطفى.

وبحسب بيان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ فأن مركز التدريب الإقليمي حاصل على شهادة الأيزو 9001 منذ عام 2016 بإصدار 2008، كما حصل على شهادة الأيزو 9001 بإصدار 2015 في العام الماضي.

وأكد المهندس خالد نصر على تقديم كل الدعم المطلوب لمنظومة التدريب بالشركة، وكذلك تفعيل منظومة التدريب الإلكتروني، والتدريب عن بعد، وأنه حرص على متابعة المراجعة عبر البث المباشر.

ووجه التهنئة لفريق عمل مركز التدريب على تجديد الاعتماد، والوصول لتلك المكانة المتميزة في مجال التدريب، كما حثهم على بذل المزيد، والاستمرار في تحقيق النجاح.