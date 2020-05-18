مفيد فوزي عن ارتداء فنانات للحجاب بسبب الشيخ الشعراوي: لا تعليق

قال الإعلامي الكبير مفيد فوزى، إنه لو كان يقدم برناج توك شو على التلفزيون المصري كان يجب أن يستضيف رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولى، احتراما للتلفزيون المصري "اللى كل لحم كتافى منه".

وعن خطة التطوير الأخيرة فى ماسبيرو، قال فوزى، خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة على قناة القاهرة والناس": أعتقد أنها واعية جدا، فحينما أشاهد برنامج التاسعة لوائل الإبراشى، أشعر أن به نهضة أو خطوة نحو التقدم، وأن ماسبيرو لن يسقط كما يريد الشامتين، ولابد أن نقف بجواره، والإبراشى جدير أنه يقدم البرنامج، وأنا قدمت برامج لمدة 37 سنة على الشاشة، ولا أستطيع أن أضيف الكثير.

وقال فوزى إن الشيخ الشعراوي كان يقول لى "قل الحمد لله"، فسألته لماذا، فقال لى له "علشان تصون النعمة"، رافضا التعليق على أن الشعراوى السبب وراء ارتداء بعض الفنانات الحجاب.