بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح والتهجد من الجامع الأزهر الشريف

تقدم "الوطن" بثا مباشر لصلاة العشاء والتراويح والتهجد من الجامع الأزهر الشريف، بحضور بعض العاملين في الجامع الأزهر.

أعلن الأزهر الشريف، بث صلاتي التراويح والتهجد، من الجامع الأزهر، منذ الأربعاء الماضي وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، بحضور أئمة الجامع والعاملين به فقط، مع الالتزام باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين به.

وستنقل شعائر الصلاة مباشرة، عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، ويوتيوب، وإنستجرام، وتويتر، حرصا من الأزهر على بث الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، خصوصًا خلال العشر الأواخر، وما في لياليها من الأجر العظيم والفضل العميم، عسى أن يتقبل الله دعائنا ويفرج عنا أجمعين هذه الأزمة التي يعاني منها العالم بأكمله.

وعبر الأزهر عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بادرة أمل وبشارة خير للجميع، داعيا المولى عز وجل أن يرفع الوباء عن البلاد وأن يشفي المصابين وأن يرزقنا جميعا الأمن والأمان والسكينة والاستقرار.