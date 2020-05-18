رزان مغربي تصف باسل خياط بـ"سيكوباتي الشاشة" في برنامج "إغلب السقا"

حل الفنان باسل خياط، ضيفا في برنامج المسابقات الترفيهي "أغلب السقا"، الذي تقدمه المذيعة رزان مغربي، والفنان أحمد السقا، ويعرض على فضائية Mbc masr.

واستقبلت مغربي، الفنان باسل خياط، "ضيفنا النهاردة بيقولوا عليه وحش الدراما العربية، سيكوباتي الشاشة، لما بيعمل دور بيخلص عليه ومفيش حد بعده ممكن يضيف فيه أي حاجة، ولما عمل الرحلة شبههوه بالجوكر جيمس بافون، ولما عمل مسلسل الكاتب قالوا بيشبه مغامرات اجاتا كريستي، ولما عمل مسلسل طريقي خلي شيرين عبدالوهاب تقول لأول مرة في حياتها أنا صح، معايا ومع السقا اللي أول مسلسل كان للأطفال أبو شمس وإيزابيل، باسل خياط".

ودخل الفنان باسل خياط، واستقبلته مغربي، وتحدثا عن لقب "جوكر الدراما"، قائلا: "مسؤولية كتير كبيرة، وبيشرفني هذا الاسم ويارب أكون أد المسؤلية".