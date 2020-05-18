باسل خياط يستحضر شخصية الجوكر للتغلب على السقا في برنامج "إغلب السقا"

ظهر الفنان باسل خياط، ضيفا في برنامج المسابقات الترفيهي "أغلب السقا"، الذي تقدمه الفنانة رزان مغربي والفنان أحمد السقا، ويعرض على فضائية Mbc masr.

وبدأ الخياط الحلقة، واستحضر شخصية الجوكر قائلاً: "هنشوف مين فينا اللي هيفوز، والسقا طبعا معروف أنه سيد هذه القصص، وشاطر جدا في هذا الموضوع، وبطل الأكشن ويتشرف اني أكون معاه في هذا البرنامج".

ودخل السقا وتصافح النجمان، واستحضر السقا شخصية منصور الحفني من فيلم الجزيرة، الذي قام ببطولته قائلاً: "النهاردة أنت من طريق وأنا من طريق الدنيا غالية على الرخيص ورخيصة على الغالي".