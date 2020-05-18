باسل خياط أول نجم يتغلب على السقا في كل الألعاب.. ويتبرع لـ 57357

حل الفنان باسل خياط، ضيفاً في برنامج المسابقات الترفيهي "أغلب السقا"، الذي تقدمه المذيعة رزان مغربي، والفنان أحمد السقا، والذي يعرض على فضائية Mbc masr.

وتغلب الفنان باسل خياط في أول الحلقة على السقا في لعبة "كرة التنس باليد"، وأيضا لعبة "بالأحضان" التي كانت عبارة عن أن يحمل كل منهم مجموعة من الكتب دون أن تقع منهم، وأيضا لعبة الاختلافات بين الصور، ولعبة البسكلتة.

وبسؤال "خياط" عن أفضل لاعب كرة قدم في العالم أجاب ميسي "فهو من عالم آخر، وعنده حلول سريعة في كل وقت، وممتع كل المتفرجين".

وكانت لعبة "رمية حرة" هي النهائية في البرنامج ليتغلب في النهاية الفنان باسل خياط على الفنان أحمد السقا، ليكون بذلك أول نجم يفوز عليه في تحديات البرنامج وفاز بمبلغ 100 ألف جنيه وتبرع بها لصالح مستشفى 57357.