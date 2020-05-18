متحدث الكهرباء عن زيادة الاستهلاك: لم نصل للذروة.. واحتياطنا يكفي

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه نتيجة دعم القيادة السياسية لقطاع الطاقة الكهربية، هو الواقع "الطيب" الذي تعيشه البلاد، وعدم تخفيف الأحمال، رغم زيادة الاستهلاك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز": "لم نصل إلى ذروة الاستهلاك، على غرار ما يحدث في فصل الصيف، واستهلاك الكهرباء اليوم، بلغ 27 ألف ميجا وات في ساعات الذروة، أكثر مما حدث بالأمس".

وتابع: "متوقوعون زيادة الاستهلاك بأكثر مما حدث اليوم، لكن شبكة الكهرباء أصبحت أقوى، والاحتياطي يلبي كل الاحتياجات الحالية والمستقبلية".

وحول استعدادات الوزارة الكهرباء، لزيادة الاستهلاك في فصل الصيف، قال: "لدينا برامج خاصة بالصيانة المبرمجة، وفي شهر إبريل انتهينا من كل الصيانات الأساسية، على مستوى وحدات الإنتاج، وشبكات النقل والتوزيع، فإنها جاهزة وانتهت أعمال الصيانة بها، ولو حصل انقطاع نتيجة عطل مفاجئ، فإن لدينا خط ساخن 121، يستقبل أي بلاغ على مدار الساعة، وفرق الطوارئ مدربة على التعامل مع هذه المواقف".