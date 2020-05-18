قبل استلامهم العمل.. وكيل صحة مطروح يلتقي لجنة أطباء الزمالة المصرية

اجتمع الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة، بلجنة الزمالة المصرية، وذلك للوقوف على آخر المستجدات لأطباء الزمالة المقرر استلامهم العمل بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع القرار الوزاري المتضمن تنفيذ أطباء التكليف لبرنامج الزمالة المصرية من خلال عرض عدد الأطباء المفترض تسلمهم العمل بالمحافظة وتخصصاتهم المختلفة.

ووجه وكيل وزارة الصحة بمطروح بحسن استقبال الأطباء والتيسيير عليهم فى إجراءات الاستلام وخطة توزيعهم فى الإدارات الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة بنطاق المحافظة من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا، وسيوة جنوبا.