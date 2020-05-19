"حاميها حراميها".. "أمينة عهدة" اختلست بضائع التعاونية لأطباء الأسنان

طبقا للمقولة الشهيرة "حاميها حراميها"، تمثل أمينة عهدة بالجمعية التعاونية، لأعضاء نقابة أطباء الأسنان للمحاكمة بتهمة اختلاس بضائع بالاشتراك مع آخرين، والاستيلاء على قيمتها بما يبلغ قيمته نحو 100 ألف جنيه، وتزوير محررات رسمية، تفيد بيعها لأعضاء الجمعية، وهي القضية التي أجلتها المحكمة لشهر يونيو المقبل.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد، ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، تأجيل محاكمة أمينة العهدة، وباقي المتهمين للأسبوع الثالث من يونيو، وذلك بعد أن نسبت النيابة العامة للمتهمة "ر. م"، وأخرين تهمة اختلاس أموال، وجدت فى حيازتهم بسبب وظيفتهم، بأن اختلسوا البضائع عهدتهم المبينة، وصفا وقيمة بالتحقيقات، والبالغ قيمتها 103 ألف و738 جنيها.

وأفادت التحقيقات، بأن تلك الأموال مملوكة لجهة عملهم، التي وجدت فى حيازتهم بسبب وظيفتهم المسلمة إليهم، لبيعها لأعضاء الجمعية، وتوريد قيمتها لجهة عملهما، إلا أنهم استولوا عليها لأنفسهم، دون وجه حق، كما زوروا محررات رسمية، بالاشتراك مع أخر مجهول، وهى "فواتير بيع البضائع"، بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، وذلك لإخفاء جريمتهم.