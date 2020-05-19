كارول سماحة تشارك جمهورها بصورة من العشرينيات: "إيه رأيكم؟"

نشرت المطربة اللبنانية كارول سماحة، صورتين لها، الأولى منذ أن كانت في العشرينيات من عمرها، والأخرى في عمرها الحالي، وهو 40 عامًا، طالبة من متابعيها على صفحتها بموقع إنستجرام بكتابة أراءهم، حول الصورتين.

وعلقت "سماحة"، على الصور قائلة: "أنا بين الماضي والحاضر كارول العشرينية /كارول الأربعينية، ما رأيكم؟"، فيما انهالت التعليقات على صور الفنانة، فقال أحد المتابعين: "قمر في الحالتين".

وعلق آخر: "دايما فنانة كلها ثقة وراقية كتير مش محتاجة شيء لتضهر يكفي أنك كارول، صوت جمال وحضور وجمالك مختلف، مو مثل الباقي كلهم، شبه بعض نفس الفم والخدود والشعر والعيون انتي غير".