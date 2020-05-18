وكيل تعليم مطروح: التزام المدارس بالإجراءات الوقائية في تسليم الأبحاث

أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، التزام جميع مدارس مطروح بالتدابير الاحترازية المحكمة والإجراءات الوقائية المشددة لمكافحة كورونا، طوال فترة استلام الأبحاث ورقيا، واستقبال الطلاب وأولياء الأمور بطريقة تربوية متميزة تتناسب مع رسالة ورثة الأنبياء حملة العلم والتعليم، وذلك حرصاً على صحة أبنائنا الطلاب فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد"كوفديد - 19".

وتقدم "النيلى" بالشكر لجميع العاملين بالمؤسسة التعليمية وذلك تقديرا لمجهوداتهم المتميزة والتى بذلت على مدار الفترة الماضية خلال مرحلة استلام الأبحاث الورقية وتبصير أبنائنا الطلاب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بكيفية التعامل الأمثل مع منصة أدمودو الإلكترونية.

وأشاد بالعطاء المثمر الذى قدمه المسئولون فى المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية وهيئات التدريس خلال استلام الأبحاث الورقية والتفاعل المؤثر مع طلاب المؤسسات التربوية عبر المنصة التعليمية الإلكترونية، إضافة إلى امتحانات التابلت للصفين الأول والثانى الثانوى العام.