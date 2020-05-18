بعد توجيهات الرئيس.. ماذا تعني التجارب الإكلينيكية وما فائدتها في علاج كورونا؟

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال اللقاء، وجه الرئيس بدعم التجارب الإكلينيكية فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، خاصةً في ظل التميز الإقليمي والدولي للأبحاث السريرية والمعملية التي أجرتها الجامعات والمراكز البحثية المصرية في هذا الإطار، مع التركيز على الاستفادة من النماذج الناجحة للدول المتشابهة في الظروف البيئية والمجتمعية والصحية مع مصر.

ما معنى التجارب الإكلينيكية؟

التجارب الإكلينيكية هي التجارب السريرية التي تتم على الإنسان وتمر بثلاث مراحل، وتكون إما تجارب على أدوية جديدة لم تطرح في الأسواق من قبل، أو تجريب أدوية متداولة بالفعل لعلاج أمراض أخرى ويتم تجربة فعاليتها في علاج مرض آخر، مثل أن يتم تجربة أدوية تستخدم لعلاج الإيبولا في علاج فيروس كورونا المستجد، وفقا للدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، واستشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية.

اعتماد أي دواء جديد لعلاج أي مرض يتم من خلال أكبر هيئتين في العالم للأدوية وهما fda إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، و"ema" منظمة الأدوية الأوروبية، وبحسب حديث عز العرب لـ"الوطن" اعتماد الأدوية لعلاج أي مرض يمر بثلاث مراحل للتجربة على الإنسان بعد تجربته على الحيوان، المرحلة الأولى تتم على عدد قليل من الأشخاص لمعرفة الأثار الجانبية عليهم، والمرحلة الثانية يتم التجربة على عدد أكبر لمعرفة الأثار الجانبية وفعالية العقار، أما المرحلة الثالثة تتم عدد أكبر من المرضى وبشكل أوسع في عدة مراكز وقد يشمل عدة دول.

وبالنسبة للتجارب على الأدوية المستخدمة من قبل لعلاج أمراض أخرى، تُلغى مرحلة التجربة على الحيوان، وتُلغى أيضا المرحلة الأولى على الإنسان وتبدأ من المرحلة الثانية والثالثة السابق ذكرهم، وفقا للدكتور "عز العرب".

ما فائدة مشاركة أي دولة في التجارب الإكلينيكية لعلاج كورونا؟

وأوضح المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، واستشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن المشاركة في التجارب الإكلينيكية العالمية لأي دواء جديد تعطي مزايا للدولة، تتمثل في أفضلية الحصول على الدواء بسعر أفضل عند اعتماده رسميا في العالم، لافتًا إلى أن قاطرة التقدم في أي دولة هو البحث العلمي واجتماع الرئيس اليوم مهم جدا وسيعطي دفعة قوية للبحث العلمي في مصر.