حملة لتوفير الأدوية مجانا لأهالي المحلة

حملة أطلقتها مجموعة من الشباب فى مدينة المحلة الكبرى، لتقديم مساعدات للمحتاجين وغير القادرين خلال شهر رمضان، على أن تدعم هذه المساعدات الدولة فى حربها ضد فيروس كورونا، من خلال ما أطلقوا عليه «رمضان بلا أمراض».

المهندس محمد الجناينى، سعى من خلال الحملة إلى توفير الأدوية مجاناً لانشغال معظم المواطنين باللهث وراء لقمة العيش: «الناس فى ظل الظروف اللى فرضها كورونا بقت احتياجاتها أكبر، والموضوع بيزيد عند المحتاجين، فمثلاً تقدير مصاريف الأكل والشرب أعلى من أى حاجة تانية، وممكن يأجلوا شراء الأدوية علشان مصاريف البيت، خصوصاً الأرزقية والصنايعية، فعملنا المبادرة بالتعاون مع 27 صيدلية فى المحلة، بنوفر الأدوية مجاناً للمرضى».

يعتمد صرف الأدوية، حسب «الجناينى»، على روشتة الدواء، مع البطاقة الشخصية: «أى شخص محتاج دوا بيروح للصيدلية القريبة منه جغرافياً، ومعاه أصل وصورة البطاقة وروشتة الدوا، وبيصرف على طول، إحنا حطينا جدول بالصيدليات اللى معانا فى الحملة، ونشرناه على مواقع التواصل الاجتماعى».

تمويل الحملة لم يكن قائماً على تبرعات من الصيدليات فقط، بل أيضاً من الأهالى: «فيه ناس كتير شاركوا فى التبرع، منهم أطفال من سن 8 و10 سنين، وبعد تجميع المبلغ بالكامل تم توزيعه على الصيدليات المشاركة بالتساوى، وعلى أساسه بيتم صرف الأدوية، فالحملة من وإلى أهالى مدينة المحلة»، مؤكداً أنه فى أول أسبوع من رمضان صرفوا 400 روشتة، وهدفهم الوصول إلى أكثر من 5 آلاف أسرة: «كل اللى بنفكر فيه إن ممكن جرعة من اللى بتتصرف تسهم فى إنقاذ حياة شخص كان ممكن يتوفى لو مخدهاش».