تنفيذا لتوجيهات السيسي.. "كلنا واحد" توفر سلع غذائية لمرضى الجذام بالخانكة

وفرت مبادرة "كلنا واحد"، سلع ومواد غذائية لنزلاء مستعمرة الجذام بالخانكة في أبو زعبل.

وأطلقت المبادرة، سيارات لتوزيع مواد غذائية، أمس الاثنين، على نزلاء ومرضى مستعمرة الجذام بالخانكة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه السيسي، بالمساهمة في الحفاظ على المواطنين في كل مكان، وصولًا لنزلاء مستعمرة الجذام، من خلال المبادرة التي أطلقت، لتوزيع المواد الغذائية وغير الغذائية للمواطنين لتلبية احتياجاتهم.

مبادرة "كلنا واحد"، أطلقتها وزارة الداخلية، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتستهدف وزارة الداخلية، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة، لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس كورونا، واستمرارا للدور المجتمعي للوزارة، الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وجهزت الوزارة، العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التي انتقلت للأماكن النائية بجميع المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن، لطرح السلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان بأسعار مخفضة.