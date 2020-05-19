"خليك في البيت".. تفاصيل دورة الصحة الإنجابية من وزارة الشباب والرياضة

حرصت وزارة الشباب والرياضة، منذ اللحظة الأولى لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومنها الحظر المنزلي، منع التجمعات، ودعم الفئات الصغيرة في السن، من خلال المسابقات ذات الجوائز المادية، والدورات الأون لاين.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، تفاصيل دورة الصحة الإنجابية، المقدمة من الشباب والرياضة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسة اتجاه، تنفذ الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، دورات تدريبية أون لاين، حول برنامج "الصحة الإنجابية".

وأوضحت الوزارة، أن الدورة مقسمة على 5 جلسات، تقدم كل يوم ثلاثاء الساعه 2 ظهرا، وتدور هذه الجلسة حول زواج الأطفال، لجميع المسجلين في برنامج الصحة الإنجابية.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية، التي اتبعتها عدد من الوزارات، لمواجهة جائحة كورونا.