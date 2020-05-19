استشاري علاقات أسرية توجه نصائح لقضاء العيد في ظل كورونا

قالت الدكتورة هالة حماد استشاري العلاقات الأسرية، إنه يجب على المواطنين، التفكير بشكل إيجابي نحو كيفية التعامل مع جائحة فيروس كورونا، لأنها تحدث مرة واحدة كل 100 عام، لافتة إلى أن آخر جائحة حدثت كانت عام 1918، وهذا لن يحدث مرة أخرى في حياتنا، لذلك يجب علينا أن نجعل عيد الفطر هذا العام، مختلف عن أي عيد، لأن هذه هي المرة الوحيدة في عمرنا، التي سيحدث فيها مثل هذا الوباء.

وأضافت "حماد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه يجب علينا كأسرة، أن نحتفل بالعيد بشكل مختلف، مثل عمل زينة بأيدينا، والتلوين، ما يعطي جو إيجابي في المنزل، واللبس الجديد ليس للخروج فقط، بل من الممكن ارتدائه في المنزل والتصوير به، وتفضل هذه الصور ذكرى، ويمكن أن نشتريه أون لاين.

وتابعت: أن الجميع الآن لديه فيس بوك، يمكن التواصل من خلاله بشكل كبير، وفي حالة الذهاب للأقارب، يجب أن يكون هناك ثقافة التباعد الاجتماعي، والبعد عن الأحضان والقبلات، مؤكدة أنه يجب أن نحتفل من منازلنا.