بـ91 انتصار.. مايكل شوماخر الأكثر تأثيرا فى عالم "الفورميلا 1"

حصل مايكل شوماخر، على لقب بطل العالم للمرة الأولى، في عام 1994، وأصبح "أسطورة الفورميلا1"، بعد فوزه ببطولة العالم لـ7 مرات، في سباق الجائزة الكبرى.

حصد بطولته الأولى والثانية مع فريق بينتيون عامي 1994 و1995، ومن ثم الـ5 بطولات المتتالية، مع فريق فيراري في 2001 حتى 2004.

كما حصل شوماخر، على الألقاب المتعددة فى تاريخه وتاريخ الفورميلا 1، حيث لقب بأسرع المنطلقين، وأسرع لفة، وأسرع انطلاقة على نفس حلبة السباق، وهو أول ألماني يفوز ببطولة العالم فى الفورميلا 1.

اختير مايكل كأكثر شخصية مؤثرة فى تاريخ الفورميلا 1، بعد تصويت الجمهور من خلال الموقع الرسمى لفورميلا 1، وتم اختياره من بين 32 اسما، رشحتهم لجنة خبراء من فورميلا 1.

والجدير بالذكر، أنه صاحب الرقم القياسي بتحقيق 91 انتصارا فى السباقات.