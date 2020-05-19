الإحصاء: زيادة العاملين الأجانب بالحكومة وقطاع الأعمال 42.4٪ في 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعـبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام عام 2019.

وبلغ إجمالي عـدد العـاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام 1388 أجنبيا منهم 1233 ذكور بنسبة 88.8%، 155 إناث بنسبة 11.2% عام 2019 مقابل 975 أجنبيا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 42.4٪ ويرجع ذلك لزيادة عدد المشاريع الاستثمارية بمصر.

وشهدت أعداد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام تطورا خلال الفترة (2015- 2019).

الدول الأوربية في صدارة أعداد الأجانب في الحكومة.. تليهـا الدول الآسيوية

تمثل الدول الأوروبية العدد الأكبر مـن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال الأعمال العام عـام 2019 حـيث بلغ 824 أجنبيا بنسبة 59.4٪، تليهـا الدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 265 أجنبـي بنسبة 19.1٪.

بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعداد حـيث بلـغ عددهم 27 أجنبي فـقط بنسبة 1.9٪.

ويمثل الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي العدد الأكبر حيث بلغ 1001 أجنبي بنسبة 72.1٪، يليهم الحاصلين على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد 234 أجنبي بنسبة 16.9٪.

فيما يمثل الأخصائيـون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 916 أجنبي بنسبة 66.0٪، يليهم كبار المسؤولين والمديرون بعدد 307 أجنبي بنسبة 22.1٪، يليها الفنيون ومساعدو الاخصائيين حيث بلغ عددهم 125 أجنبيا بنسبة 9٪ من إجمالي عدد الأجانب.

وفيما يخص العاملون الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام طبقا ً لأقسام المهن الرئيسية عام 2019، فـ 50.9٪ من إجمالي العاملين الأجانب يعملون بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام لعام 2019.

ويمثل العـاملين الأجانب بالقطاع العام وقطاع الأعمـال الـعام العدد الأكبر حيث بلـغ عددهم 707 أجانب بنسبة 50.9 (معظمهم يعملـون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية) يليهم العـاملين الأجانب بالهيئات العامة بعدد 521 أجنبيا بنسبة 37.5٪ (معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول وجامعة عين شمس).

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