"رئيس أبوصوير": تطهير مسار الخليج.. ورفع حالة الطوارئ بالمدينة

أعلن المحاسب السيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة أبوصوير، أنه تم معاينة منطقة الطريق الصحراوي لحل مشكلة ردم الخليج الخاص المغذي للأراضي الزراعية بمساحة 150 فدان، وتم التنسيق مع الجهة القائمة بأعمال تطويرالطريق، لقيام الأهالي بتطهير مسار الخليج وتوفير المواسيراللازمة لتغطية الخليج بمسافة 100 متر وذلك لحل المشكلة بشكل نهائي وعدم تكرراها حفاظا على جودة الأراضي الزراعية .

وأشار "النخيلي" إلى أنه تم تنفيذ أعمال رفع القمامة بمنطقة أبو راجح والمدرسة الثانوى بمدينة أبو صوير، وبعزب قرية المنايف، وصيانة الكهرباء بعزبة غنيم بقرية المحسمة الجديدة، وتنفيذ أعمال رفع القمامة بعزب دقينش والشلايل بقرية أبو صويرالبلد، وصيانة الأعمدة الكهربائية بقرية الواصفية.

وأكد رئيس مركز ومدينة أبوصوير، على استمرار حملات رفع القمامة وإزالة الإشغالات من جميع قطاعات المدينة، بالإضافة إلى تكثيف حملات التعقيم والتطهير في الشوارع والقرى ورفع حالة الطوارئ بالوحدات المحلية في المدينة من الآن استعدادا لعيد الفطر المبارك.