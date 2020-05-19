الإمارات تمدد فترة الحظر الليلي وتسمح بعودة المزيد من المقيمين

قال مسؤول إنّ دولة الإمارات ستمدد حظر التجوال الليلي ساعتين بدءا من الأربعاء، بعد تسجيل زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وفي سياق منفصل، نقلت وسائل إعلام رسمية عن الحكومة قولها، إنّها ترحب بعودة حاملي الإقامة السارية الموجودين في الخارج ولهم أقارب داخل البلاد اعتبارا من أول يونيو.

وكانت الإمارات أوقفت دخول المقيمين غير الإماراتيين في 19 مارس.

وقال سيف الظاهري المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في مؤتمر صحفي، إنّ حظر التجوال الذي يمتد حاليا من العاشرة مساء حتى السادسة صباحا، سيبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء في الساعة الثامنة مساء حتى إشعار آخر.

وأوقفت الإمارات رحلات الطيران المنتظمة الخاصة بنقل الركاب وأغلقت معظم الأماكن العامة لمحاربة الوباء، لكنها شهدت شأنها شأن دول خليجية أخرى، ارتفاعا في الإصابات بالفيروس بين العمال المهاجرين منخفضي الدخول الذين يقيمون في أماكن مزدحمة، ما دفعها لزيادة اختبارات الكشف.

ورتبت السلطات رحلات طيران لإعادة المواطنين وعدد محدود من المقيمين ولإجلاء أجانب.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنّ المقيمين الذين لهم أقارب في الإمارات ستبدأ عودتهم اعتبارا من أول يونيو.

وسمحت بعض الإمارات ومنها دبي، مركز الأعمال والسياحة، للمراكز التجارية بمعاودة أنشطتها خلال شهر رمضان الذي بدأ في 24 أبريل مع إلزامها بقيود. وسمحت دبي أيضا للمطاعم والمقاهي باستقبال 30% من طاقاتها الاستيعابية، كما أتاحت للمتنزهات العامة إعادة فتح أبوابها وفقا لقيود.

وحثّ المسؤول الإماراتي على عدم التجمعات العائلية خلال عيد الفطر، وقال إنّ المراكز التجارية ستعمل من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء خلال العيد، مشيرا إلى أنّه سيسمح للمتسوقين بالتواجد هناك لمدة ساعتين كحد أقصى.

وعرض مسؤول آخر قائمة محدثة بالعقوبات الخاصة بانتهاك إجراءات الحد من انتشار الفيروس، بينها غرامة 50 ألف درهم (13 ألف دولار) على إهمال أوامر الحجر الصحي و3 آلاف درهم على عدم وضع كمامات أو إهمال التباعد الجسماني في الأماكن العامة أو خرق حظر التجوال.

وقال المسؤول إنّ النائب العام سيفرض عقوبات تصل إلى السجن 6 أشهر أو غرامة لا تقل على 100 ألف درهم على الأشخاص الذين يكررون المخالفات.