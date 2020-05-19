"نشادر وسكين".. لغز العثور على جثة مالك مخبز داخل سيارة في بدر

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة مالك مخبز، داخل سيارته وبها طعنات وجروح متفرقة بالجسم وبحوزته متعلقاته الشخصية.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 3 أشخاص (زوجة المجني عليه، عاملان أحدهما عامل سابق بمخبز المجني عليه).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقر أحدهم بأنه نظراً لسابقة عمله طرف المجني عليه فعقد العزم على التخلص منه بمساعدة زوجة المجني عليه والمتهم الثالث، بعبشد شراء "سكينتان"، وتوجهوا إلى خط سير المجني عليه في أثناء عودته لمسكنه بسيارته، ولدى وصوله قام أحدهم بالدلوف للمقعد الخلفي للسيارة وشل حركة المجني عليه، وألقى الآخر مسحوق "النشادر" على وجهه مما أفقده الوعي وتعديا عليه بعدة طعنات فأوديا بحياته.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط الأداتين المستخدمتين في الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.