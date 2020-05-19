عاجل.. أول حكم قضائي بمعاقبة متهم بسرقة حساب بـ"فيس بوك"   

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة طنطا الاقتصادية برئاسة المستشار محي الدين مصطفى أبورابية، بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ و100ألف جنيه غرامة، بحق متهم باختراق حساب على موقع "فيس بوك" والتشهير بصاحبه ما سبب له أضرار أدبية ومعنوية جسيمة.

ويعد الحكم هو أول حكم قضائي يصدر بحق متهم باختراق حسابات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث حصلت "الوطن" على نسخة منه.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى قانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم 175 لسنة 2018، في مادته الـ18 والتي تضمنت التالي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس، فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وترجع وقائع الدعوي إلى 12 يونيو 2019، حيث تقدم "م.م" إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة، بشكوى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، لتضررة من اختراق حسابه على "فيس بوك" والمسمى الداعية "م.م".

وقالت المحكمة إن الجاني لم يكتف بسرقة الإيميل الشخصي للمجني عليه، بل وضع البريد الإلكتروني لأخير على صفحة "فيس بوك" مسماه "حنان" مما تسبب في ضرر نفسي ومادي له.