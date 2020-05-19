 جامعة القاهرة: إجراء 20 بحثا و9 دراسات سريرية لعلاج كورونا

قالت الدكتورة أمنية خليل، عميدة كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، ورئيس الفريق البحثي المكلف بمتابعة أبحاث فيروس كورونا، إن رئيس جامعة القاهرة شكل لجنة في 28 يناير الماضي، لمكافحة ومواجهة فيروس كورونا، قبل انتشار الفيروس في مصر، ثم قرر تكوين فريق بحثي مكون من كلية الطب والصيدلة ومعهد الأورام وكلية العلوم والحاسبات والذكاء الاصطناعي، بهدف الوصول لمصل أو لقاح لفيروس كورونا، أو إجراءات لمكافحته.

وأضافت "خليل" خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن الأبحاث العلمية لها طبيعة معملية وسريرية تستغرق وقتا في الإجراءات ونشرها، موضحة أن جامعة القاهرة، نشرت 20 بحثا من مجموع 64 بحث على مستوى الجمهورية، بنسبة 31%، لافتة إلى أن الجامعة أجرت 9 دراسات سريرية لفيروس كورونا، من مجموع 33 دراسة على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن تلك الدراسات ما زالت مسجلة وتستغرق وقتا لتطبيقها.

وأشارت إلى أن هناك 6 أبحاث من الـ20، من أعضاء الفريق البحثي التابع للجامعة، ونشرت كلها، لافتة إلى أن تلك الخطوة تعتبر المحور الأول وهو استخدام "النمذجة الحاسوبية" في إيجاد الأدوية المضادة للفيروسات الموجودة في الأسواق، عن طريق برنامج بالكومبيوتر حول مدى إفادة الدواء في معالجة فيروس كورونا، وتلك هي أسرع طريقة قبل تجربته على الخلايا وحيوانات التجارب والتجارب السريرية.