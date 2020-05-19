خلال 24 ساعة من ضبط 171 قطعة سلاح نارى و 188 قضية مخدرات

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 171 قطعة سلاح نارى، بحوزة 147 متهم).. وذلك على النحو التالى:

رشاش متعدد .(18) بندقية آلية.

(29) بندقية خرطوش.

(5) طبنجات.

(118) فرد محلى.

(485) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة أسلحة نارية.

وكذا ضبط (166) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ (78521) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(313) حكم جناية.

(22661) حكم حبس جزئى.

(4287) حكم حبس مستأنف.

(39678) حكم غرامة.

(11582) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية:

ضبط (4) تشكيلات عصابية ضموا (13) متهم إرتكبوا (19) حادث متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (188) قضية مخدرات بحوزة (209) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 19,610 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (7,407 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,899 كيلو جرام )

.كمية من مخدر البوردة وزنت (300 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,220 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,320 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (169 جرام).

عدد (7143) قرص مخدر .

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (30) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة:

ضبط (20) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة :

ضبط (214) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها:

إعادة (13 دراجة نارية - سيارة).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط (18247) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين:

فحص (87) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (11) منهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.