خلال 24 ساعة أمن المنافذ تنجح في ضبط مستحضرات تجميلية بقيمة 4 مليون جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:

ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، مواد غذائية، مستحضرات تجميل) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (4881265"أربعة مليون وثمانمائة واحد وثمانون ألف ومائتان وخمسة وستون جنيه).

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (490) جرام لمخدر الماريجوانا المخدر.فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (20) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط عدد (206) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (95) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.