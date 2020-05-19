الحكومة عن المطاعم في العيد: تيك أواي لحد 5 مساء.. والدليفري طول اليوم

شدد مجلس الوزراء، على اقتصار العمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، التي أقرتها الحكومة بدءًا من الأحد 24 مايو وإلى الجمعة 29 مايو، على المطاعم وما يُماثلها من المحلات والمنشآت ووحدات الطعام المُتنقلة ومحلات الحلويات.

وأوضح المجلس أنّه بالنسبة للمطاعم والمنشآت السياحية التي تُقدم المأكولات والمشروبات، سيكون مقتصرا على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بالاحتياطات الصحية الواجبة.

ووفقا للحكومة، تُغلق جميع المحلات التجارية والحرفية، بما فيها محلات بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور على مدار اليوم.