فى جائحة كورونا.. استمرار العمل بمشروعات "حياة كريمة" في 5 قرى بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار الأعمال والمشروعات التنموية بالمحافظة، رغم الظروف الحالية وجهود الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس، خاصة تلك المشروعات التنموية لتوفير حياة كريمة للمواطنين ومنها متابعة الإسراع في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" في 5 قرى بالمحافظة ومنها قرية زاوية العوامة بمركز الضبعة مع تنفيذ أعمال في عدد من القطاعات لتوفير حياة كريمة للأهالى والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وقال "شعيب"، اليوم، إنه بالإضافة إلى المشروعات المخططة وفق المبادرة الجارية حاليا صدقنا على مشروعات إضافية، منها إنشاء ملعب خماسى منجل نجيل صناعى بالقريه، وإنشاء 3 فصول إعدادى بمدرسه زاوية العوامه، وخزان إضافى لجمع مياه الأمطار، بالإضافة إلى رصف طرق داخليه فى حدود 1.5 كم، وإنشاء دور ثانٍ للوحدة المحلية.

وقال المهندس حسين السنينى منسق مشروعات مبادرة حياة كريمة بمطروح إن الأعمال الجارى تنفيذها حاليا بقرية زاوية العوامة بالضبعة وفق المبادرة انتهينا من إعادة تأهيل وتجديد 29 منزلا بالقرية، ورصف طرق شوارع القرية بطول 1600 متر، منها 300 متر من تجمع أولاد سبيحة حتى طريق تجمع معهد السلف الصالح، و300 متر من تجمع أولاد فرحات حتى الطريق الدولى، ورصف طريق بطول 650 مترا لعمل طريق يربط تجمع أولاد سعد عبد الزين لربطه بطريق تجمع معهد السلف الصالح، ورصف طريق 350 مترا يربط تجمع أولاد خيرالله غيث بالطريق الجديد، وجارى إنشاء 8 خزانات تجميع مياه الأمطار، وإنشاء مدرسة أولا هيوب الجديدة للتعليم الأساسى، وتطوير مركز شباب زاوية العوامة، وإنشاء خزان مياه للوحدة الصحية للقرية، وتطوير الوحدة المحلية للقرية.

وأضاف أن هناك دعما لتجمع معهد السلف الصالح بمحول كهرباء إضافى جديد لإنارة جميع المنطقة السكنية فى التجمع السكنى.