وقف الإجازات للقيادات ورفع درجة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر بسوهاج
كتب:
خالد الغويط
07:36 م | الثلاثاء 19 مايو 2020
أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وأجهزتها التنفيذية والأمنية، خلال أيام أجازة عيد الفطر المبارك.
وأكد المحافظ منع الإجازات والراحات للقيادات المحلية وتأمين المنشآت الحكومية وتفعيل غرف العمليات وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، والتنبيه بأخطار غرفة عمليات المحافظة بأي احداث تطرأ في حينها.
وأكد المحافظ على جميع الوحدات المحلية للمركز والمدن والأحياء بالعمل علي الانتهاء من الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك بإعداد خطط عمل تنفيذية بكل قطاع خدمي والتنسيق مع جميع القطاعات لتوفير مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية وبكميات مناسبة، وتطبيق كافة الضوابط والتعليمات التى أكد عليها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن الإجراءات الإحترازية خلال فترة العيد للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد، والمتابعة الميدانية المستمرة.
كما كلف رؤساء المراكز والمدن بالحد من ظاهرة زيارة الأهالى للمقابر والمدافن لمنع التجمعات والاختلاط وخاصة أنها تشهد خلال أيام العيد تردد أعداد كبيرة من المواطنين عليها، وتكثيف حملات التطهير والتعقيم، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين ، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.