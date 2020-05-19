وقف الإجازات للقيادات ورفع درجة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وأجهزتها التنفيذية والأمنية، خلال أيام أجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ منع الإجازات والراحات للقيادات المحلية وتأمين المنشآت الحكومية وتفعيل غرف العمليات وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، والتنبيه بأخطار غرفة عمليات المحافظة بأي احداث تطرأ في حينها.

وأكد المحافظ على جميع الوحدات المحلية للمركز والمدن والأحياء بالعمل علي الانتهاء من الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك بإعداد خطط عمل تنفيذية بكل قطاع خدمي والتنسيق مع جميع القطاعات لتوفير مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية وبكميات مناسبة، وتطبيق كافة الضوابط والتعليمات التى أكد عليها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن الإجراءات الإحترازية خلال فترة العيد للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد، والمتابعة الميدانية المستمرة.

كما كلف رؤساء المراكز والمدن بالحد من ظاهرة زيارة الأهالى للمقابر والمدافن لمنع التجمعات والاختلاط وخاصة أنها تشهد خلال أيام العيد تردد أعداد كبيرة من المواطنين عليها، وتكثيف حملات التطهير والتعقيم، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين ، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.