شعبة المحررين الاقتصاديين تكرم رئيس شركة مصر للمقاصة

كرمت شعبة المحررين الاقتصاديين، محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة، لدوره في تطوير سوق المال المصري على مدار تاريخه، بعد إعلانه الاستقالة من منصب رئيس الشركة.

جاء التكريم على هامش الجمعية العمومية للشركة التي عقدت مؤخرا لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لعام 2019.

وقدم رئيس المقاصة الشكر لشعبة المحررين الاقتصاديين ودورها في تنمية وتطوير مهارات الصحفيين الشباب العاملين في مجال سوق المال من خلال الدورات التدريبية، التي تقوم بها الشعبة طوال السنوات الأخيرة بالمشاركة مع كل من مصر للمقاصة والبورصة والرقابة المالية.

وقال هشام مبارك، رئيس الشعبة، إنه منذ بدء تأسيس الشركة عام 1994 حتى الآن، نجح عبدالسلام الوصول بالشركة خلال هذه السنوات إلى قمة النجاح، كونها قلعة من قلاع الاقتصاد المصري، وإحدى العلامات البارزة فى مجال الرياضة، وصرحا كبيرا فى مدينة القاهرة الجديدة مبنى "لاند مارك"، والذي أصبحت قيمته السوقية ثلاثة أضعاف رأس مال الشركة الحالي، بخلاف العديد من أنظمة سوق المال المصري.

وأضاف "مبارك" أن مصر للمقاصة ساهمت بدور كبير في العمل على تنمية وتطوير المهارات للصحفيين خلال الدورات التي حرصت على تنظيمها في السنوات الماضية.

وقال صلاح الدين عبدالله مسؤول لجنة التدريب بالشعبة، إن رئيس مصر للمقاصة نجح خلال الأعوام الماضية والتي تجاوزت 25 عاما إلى تكوين صرحا عملاقا يخدم السوق المحلي والأسواق الأفريقية والعربية بالتدريب وتقديم الخدمات الفنية والتكنولوجية.