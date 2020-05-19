البحيرة تعتمد قواعد قبول مرحلة رياض الأطفال

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نشرة القبول برياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2021/2020، حيث من المقرر أن يبدأ قبول طلبات الالتحاق اعتبارًا من أول يونيو حتى أول يوليو المقبلين.

وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه تم التوجيه والتأكيد على قيام جميع الروضات بالإعلان عن شروط القبول والتقدم لمرحلة رياض الأطفال بأماكن بارزة بالمدرسة والإدارة التعليمية، على أن يتضمن الإعلان موعد البداية والنهاية وشروط القبول، وذلك لحماية المتقدمين والمترددين على مواقع التقديم من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام، واتخاذ كافــة التـدابير الوقائية أثناء التقديم بما فيها ارتداء الكمامات والقفازات، وأن يكون التقديم في مكان مفتوح جيد التهوية، فضلاً عن تقسيم المتقدمين على حسب المستويين الأول والثاني لتقليل التزاحم.