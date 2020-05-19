اليوم.. وصول رحلتين على متنهما 600 مصري عالق من أبو ظبي للقاهرة 

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا اليوم، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

ويأتي ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنَّه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للعمالة المصرية بالخارج، تلقى الوزير تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي، أشارت فيه الملحق العمالي بأبوظبي حنان شاهين، إلى وصول رحلتين للقاهرة اليوم الثلاثاء استكمالا لرحلات إعادة العالقين بدولة الإمارات.

وأوضحت الملحق العمالي، أن الرحلة الأولي اليوم تقلع الساعة الخامسة عصرا بتوقيت الإمارات وموعد الوصول السادسة والنصف، والرحلة الثانية تقلع في الساعة التاسعة مساءا وتصل العاشرة والنصف عدد ركاب كل رحلة 300 راكب.

وكانت السفارة المصرية بالعاصمة أبو ظبي رتبت رحلات استثنائية للعالقين على "مصر للطيران" (القاهرة- أبو ظبي) لتكون 5 رحلات يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي 19 و20 مايو الجاري.