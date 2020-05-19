صور.. حملة نظافة لقاع البحر في مدينة دهب

نظم مجموعة من الغواصين المتطوعين بمدينة دهب، في محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حملة نظافة لقاع البحر بمنطقة "اللايت هاوس "، بهدف الحفاظ علي الشعاب المرجانية والكائنات البحرية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة دهب.

وأشاد العميد عماد فكري رئيس المدينة، بجهودهم في تنظيف الشواطئ، وجمع المخلفات من قاع البحر، إضافة إلى المساهمة الفعالة لنشر الوعي البيئي لرواد المناطق السياحية.

وأكد رئيس المدينة أن المشاركين في الحملة، اتبعوا كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19"، حفاظًا على سلامتهم.