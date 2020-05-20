بـ197 ألف جنية 3 غرف.. وحدات "الاسكان الاجتماعي" الجديد في مطروح

أعلنت محافظة مطروح أن وزارة الإسكان طرحت الإعلان الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي فى 10 محافظات منها مطروح جاهزة التسليم على أن يبدأ حجز الوحدات خلال الفترة من 7 وحتى 13 يونيو المقبل، للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 14 يونيو وحتى 4 يوليو لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، بسعر يبلغ 197 ألف جنيه فى مطروح.

وتقام الوحدات السكنية المطروحة "الإسكان الإجتماعى" فى محافظة مطروح موزعة على مناطق "الحمام، وسيدى عبدالرحمن، والعلمين ، وسيوه".

وأكدت المحافظة، اليوم، أن وزارة الإسكان وضعت مواصفات للوحدات وشروطا للتقديم لوحدات الإسكان الإجتماعى، عبارة عن مساحة وحدات الإسكان الإجتماعى المطروحة تصل إلى 90 مترا مربعا، والوحدات المطروحة 3 غرف وصالة كاملة التشطيب، ومقدم جدية الحجز للوحدات ويبلغ 14 ألف جنيه، والحجز على البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالى ثمن الوحدة "تحدد طبقاً للدخل والسن" بعد الاستعلام الميدان، وسداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية "لا تُرد ولا تُسترد"، وذلك من خلال أى مكتب بريد مميكن، وسداد باقى إجمالى سعر الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقارى المدعوم بفائدة 7 % سنويا "متناقصة"، ويتم سداد 5% من قيمة الوحدة كمبلغ الصيانة للمشروع "لا تُرد ولا تُسترد".

وألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً ولا تزيد عن 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان، ويُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقارى لمدة تصل إلى 20 عاماً، وأن يكون المتقدم من منخفضى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة "ما يعادل 5700 جنيه شهريا"، وعن 50400 جنيه سنوياً للأعزب، "ما يعادل 4200 جنيه شهريا".

ولا يحق للمتقدم أو الأسرة "الزوج، والزوجة، والأولاد القصر" والتقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، ويشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، وبالنسبة لذوى الإحتياجات الخاصة، وسيتم التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لهم بشرط إنطباق الشروط عليهم.