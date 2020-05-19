صناعة النواب تطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية لدعم تجارب كورونا

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالقضايا التي ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وطالب عامر، في بيان عنه، الحكومة، بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية المعلوماتية بالجامعات المصرية المتعلقة بتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية، وذلك في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي، فضلا عن دور قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لمساعدة جهود الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وإعطاء أهمية قصوى لبناء قاعدة عريضة من النابغين علميا من طلبة الجامعات.

كما طالب عامر، الحكومة، بالإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية لدعم التجارب الإكلينيكية فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، خاصةً في ظل التميز الإقليمي والدولي للأبحاث السريرية والمعملية التي أجرتها الجامعات والمراكز البحثية المصرية في هذا الإطار، مع التركيز على الاستفادة من النماذج الناجحة للدول المتشابهة في الظروف البيئية والمجتمعية والصحية مع مصر، وفيما يتعلق بدعم آليات التعلم عن بعد في الجامعات، عن طريق الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا لتيسير العملية التعليمية للطلاب.