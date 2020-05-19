2509 إصابة.. السعودية تسجل انخفاضا جديدا في إصابات كورونا لليوم الثالث

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 2509 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة، وهو ثالث يوم تشهد فيه المملكة انخفاضا في الإصابات بعد سلسلة قفزات متتالية.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم: "تم تسجيل 2509 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة ليصل إجمالي الإصابات إلى 59854 حالة من بينها 27891 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ولفتت الوزارة إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة بينها 35% لسعوديين و65% من جنسيات أخرى.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة ليصل المجموع إلى 329 حالة وفاة.