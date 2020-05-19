"خناقة عائلية جدا".. تشعل النار في غرفة نومها والزوج يهشم سيارة الوالد

أشعلت ربة منزل النيران في غرفة نومها بمنزل الزوجية بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، على أثر رفض زوجها ذهابها إلى منزل أسرتها، بينما هشم الزوج سيارة والد زوجته.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي في القليوبية، بلاغا بإشعال ربة منزل النيران بغرفة نومها في منزل الزوجية بدائرة مركز الخانكة.

انتقل المقدم أحمد كمال رئيس مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين حدوث مشاجرة بين ربه منزل وزوجها استعانت على أثرها بوالدها، لرفض الزوج خروجها من المنزل لزيارة أسرتها.

وأشعلت الزوجة النار في غرفة نومها بشقة الزوجية، ما تسبب في إحداث بعض التلفيات بها، فاستعان الزوج بشقيقه وهشما سيارة والدها.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.