بلاغ للنائب العام يتهم منتصر الزيات بنشر أخبار كاذبة عن إصابات كورونا

تقدم المحامي فهمي بهجت، بالبلاغ رقم 22529 عرائض المكتب الفني للنائب العام، ضد المحامي منتصر الزيات، اتهمه بنشر أخبار كاذبة من خلال الادعاء بوجود حالات كورونا في حجز قسم أول مدينة نصر، وقام بنقلها لقناة "الجزيرة" القطرية، وشبكة "رصد" الإخوانية، لإحداث حالة رعب بين المساجين وأقاربهم.

وطالب "بهجت" النائب العام، بالقبض على "الزيات" والتحقيق معه فيما ارتكبه من جرائم في تلك الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد في مجابهة وباء كورونا المستجد.

وأوضح مقدم البلاغ، أن المركز الإعلامي بوزارة الداخلية نفى تلك الشائعات، واعتبر من يطلقها يهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام لإحداث الفوضى.

وأوضح "بهجت" في بلاغه: "أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها "الزيات" بنشر أخبار كاذبة، بل قام بإجراء مداخلة هاتفية لقناة الجزيرة، وأشاع كذبا أن قطاع السجون يقوم بمنع الطعام والأدوية عن المساجين السياسين تحديدا، مدعيا وجود خطة ممنهجة للقضاء عليهم، مما دعى المركز الإعلامي بوزاره الداخلية، لنفي تلك الشائعات فورا، لمنع حدوث تداعيات".

وأضاف "بهجت": "الزيات، معتاد إهانة رموز الدولة وإلقاء التهم، بهدف تكدير السلم العام للمجتمع المصري".