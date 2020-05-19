نور: هدوئي يتحول للنقيض "لو حد داس لي علي طرف"

قالت الفنانة اللبنانية نور، إنَّ شخصيتها تتشابه مع "علا" التي تجسّدها في مسلسل البرنس في هدوئها، الذي قد يتحول إلى النقيض إذا تعرضت لمضايقات من أحد.

وأضافت "نور"، لـ"الوطن": جمال شخصية "علا" يكمن في عدم ظهور وجهها الآخر إلا حال تعرضها لمضايقات، أو بالمعني الدارج "لو حد داس ليها علي طرف"، ولكنها إنسانة مكافحة ومجتهدة ولذيذة في تعاملاتها الحياتية، حيث أحببت هذه التفصيلة على مستوى ملامح الدور.

وعن مدى تشابه ملامح الشخصية مع سماتها العادية، ردت قائلة: أنا إنسانة هادئة و"رايقة" بحسب طبيعتي الشخصية، ولكني قد أتحول إلى النقيض رغماً عني كحال أي بني آدم.

مسلسل البرنس من بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، عبدالعزيز مخيون، سلوى عثمان، ريم سامي، أحمد داش وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.