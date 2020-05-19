خالد الجندي ينعى الشيخ صالح كامل: "كان اسم على مسمى"

نعى الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجندي، الشيخ صالح كامل، الذي توفي أمس، قائلا إنَّ الفقيد كان رجلًا صالحًا وشيخ صالح "كان اسم على مسمى".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه لبرنامجه "لعلهم يفقهون" والمذاع على فضائية "dmc"، أنَّ الراحل كان عاشقًا لمصر وترابها، ودائما ما كان يستثمر أمواله بها: "ما رأيت منه إلا الخير.. ومات راكعًا ساجدًا بين يدي الله".

وأكّد أنَّ الأشخاص الذين يعملون الصالحات لا يتوفون أو تنتهي سيرتهم من الحياة، وذلك لأن سمعتهم الطيبة دائمًا ما تكون في الدنيا ولا تنقضي بانقضائهم، مشيرًا إلى أنَّ من يفعل الخير لا يموت، وكذا من يقوم بتعليم الناس ويعطف عليهم هو لا يموت أيضًا.