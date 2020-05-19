إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على كوبري المستقبل بالإسماعيلية

نقلت سيارات الإسعاف 5 أشخاص، بعد ظهر اليوم، أصيبوا بإصابات بالغة نتيجة تصادم سيارة أجرة الإسماعيلية تحمل رقم "ط ص ل 1134" بسيارة نقل بمقطورة على كوبرى المستقبل بالقرب من مدينة الإسماعيلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود هندي مدير المباحث، يفيد بورود بلاغا من مرفق إسعاف الإسماعيلية بنقل 5 مصابين إصابات بالغة أثر تصادم سيارة تاكسي رقم "ط ص ل 1134" بسيارة نقل بمقطورة، وتم تدمير جزء كبير من السيارتين وتم إبلاغ النيابة العامة التى أمرت باستدعاء لجنة فنية من إدارة المرور لكتابة تقرير حول الحادث وفتح الطريق للمرور بعد توقفه لفترة أثر وقوع الحادث.